Zirkusprojektwoche : Manege frei für Myhler Grundschüler

Myhl Der Projektzirkus Regenbogen begleitete die Schüler der KGS Myhl während ihrer Zirkusprojektwoche. Nun zeigten die Kinder stolz ihr Können.

Mit zwei großartigen Vorstellungen vor Eltern und Freunden hat die Zirkusprojektwoche der Katholischen Grundschule Myhl für ihre 112 Schüler einen äußerst erfolgreichen Abschluss gefunden. Im brechend vollen Zelt des Zirkus Regenbogen der Familie Lagrin präsentierten die Kinder voller Stolz die artistischen Früchte ihres Trainings. Die jungen Jongleure wirbelten kunstvoll Tücher, Teller und Ringe durch die Luft und sorgten in der Dunkelheit mit leuchtenden Neonbällen für tolle visuelle Effekte. Die Schüler wurden zu Seiltänzern, Feuerkünstlern und sogar zu Magiern. So eroberten beispielsweise die Zauberclowns besonders schnell die Herzen ihres Publikums, als sie wie von Zauberhand ihre Tricks an einer „Schmöhre“ demonstrierten und damit nicht zuletzt Zirkusdirektor Nicklas Lagrin aus der Fassung brachten. Allen Grundschülern war eines überdeutlich anzusehen: Die unheimliche Freude, die sie im Zirkuszelt ausstrahlten.

Fünf Tage lang drehte sich der Schulalltag ausschließlich um das Thema Zirkus, auch der Fachunterricht wurde „zirkusgerecht“ aufrecht erhalten. „Wir haben wirklich eine sehr ereignisreiche und bunte Zirkuswoche genießen dürfen, die Kinder haben unheimlich viel dazugewonnen“, freute sich die kommissarische Schulleiterin Doris Wingertszahn. Das Zirkusprojekt sei so zum ersten Mal an der Grundschule durchgeführt worden und habe viel mehr bewirkt, als die atemberaubenden Resultate, die in der Manege zu sehen waren. „Die Kinder haben natürlich allerlei von den Artisten gelernt, vorwiegend aber wurde die soziale Kompetenz und der Zusammenhalt gestärkt, außerdem konnten die Schüler Mut fassen und Vertrauen gewinnen – nicht nur in die Zirkusfamilie, sondern in ihre eigenen Fähigkeiten“.