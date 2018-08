Regenrückhaltung im Wassenberger Judenbruch

Wassenberg Erdhügel an der Forckenbeckallee im Wassenberger Judenbruch weisen auf Sondierungsarbeiten vor Rohrverlegung hin.

Was bedeutet der riesigen Maulwurfshügeln ähnelnde Erdaushaub an den Seiten der so genannten Forckenbeckallee im Wassenberger Judenbruch? Dies fragen sich in diesen Tagen etliche Spaziergänger, und auch in den sozialen Netzwerken wird munter spekuliert, auch mit teils haarsträubenden Vermutungen. Nein, es geht hier nicht um Probebohrungen für das umstrittene Fracking. Bohrlöcher in den Erdhügeln weisen auf Sondierungen des Kampfmittelräumdienstes, der mittlerweile bei allen Baumaßnahmen für Regenrückhalteanlagen im Vorfeld aktiv werden muss, wie Marcus Seilen vom Wasserverband Eifel-Rur (WVER) auf Nachfrage der Redaktion erläutert.