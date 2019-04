Heilpädagogisches Zentrum wächst : Pskows HPZ strahlt aus auf Russland

Partystimmung bei der Feier zum 25-jährigen Bestehen des HPZ in Pskow. Foto: Initiative Pskow

Wassenberg Die Arbeit des seit 25 Jahren von der Evangelischen Kirchengemeinde Wassenberg geförderten Heilpädagogischen Zentrums Pskow ist eine Erfolgsgeschichte.

Dass die von der Evangelischen Kirchengemeinde Wassenberg aufgebaute Förderschule für Kinder mit schweren körperlichen und geistigen Einschränkungen im russischen Pskow sich zu einem Netzwerk der Hilfen für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene ausweitet, das russlandweit ein Umdenken in der Behindertenarbeit anstößt, hätten sich der pensionierte Oberkirchenrat Klaus Eberl, damals Pfarrer in Wassenberg und Superintendent des Kirchenkreises Jülich, und seine Mitstreiter wohl nicht träumen lassen. Im jüngsten Mitgliederbrief der Initiative Pskow blickt Eberl auf das 25-jährige Bestehen des Heilpädagogischen Zentrums (HPZ) zurück, das im vergangenen Jahr gefeiert wurde.

Unterstützt durch die Rurtal-Förderschule in Oberbruch – die Partnerschaft trägt bis heute – entwickelte sich das HPZ von einer Schule mit 42 Schüler(inne)n und 20 Mitarbeitern, darunter sieben Lehrerinnen, ein Krankengymnast und eine Krankenschwester, zu einer Einrichtung mit 126 pädagogischen Mitarbeitern und 14 medizinischen Fachkräften an fünf Standorten. Insgesamt werden heute 700 Kinder/Jugendliche von 230 Mitarbeitern betreut und gefördert. Zur Einrichtung gehören mittlerweile eine Frühförderstelle, Kindertagesgruppen, zwei Kindergärten und eine Schule für Kinder mit Bewegungsstörungen, aber auch flankierende Initiativen wie Trainingswohnungen und ein Zentrum für Fernunterricht für Behinderte, das in die Großregion ausstrahlt.