Konzert in Effeld : Legenden in der „Bürger-Hall of Fame“

Effeld Der Instrumentalverein Effeld setzte mit Unterstützung dreier Gastmusiker beim Mittfastenkonzert gekonnt Rock- und Pophits um.

Jährlich wählen die 45 Musiker und Musikerinnen des Instrumentalvereins Effeld ein Thema, unter das sie ihr Mittfastenkonzert stellen. Als an Dirigent Thomas Lindt der Wunsch „Rock- und Poplegenden“ herangetragen wurde, erklärte er sich unter der Bedingung bereit, dass Gastmusiker das Orchester für den typischen Sound und die rockigen Klänge unterstützen. Entsprechend waren Keyboard, E-Gitarre und E-Bass beim 59. Mittfastenkonzert in der „Bürger-Hall of Fame“, wie gut gelaunt angekündigt wurde, mit dabei. Der vielseitige sinfonische Gesamtklang wurde so um wichtige Komponenten bereichert, und alle ließen das Konzert zum mitreißenden Musikerlebnis werden.

Passend zur Musik hatte Baritonspieler und Hobbyfotograf Adrian Schmitz eine Reihe von Fotos aus Konzerten mit den großen Original-Musikern in einer Ausstellung beigesteuert, erzählte Vorsitzender Hubert Ramakers zur Begrüßung. Namentlich hieß er Ehrenvorsitzenden Heinz Lehnen, Ehrenmitglied Willi Lennartz sowie die ehemaligen Dirigenten Ton Wilbers und Reiner Tegtmeier willkommen. Die Hintergründe zu den Titeln brachten die Moderatorinnen und Trompeterinnen Elena Rütten und Denise Schmitz dem Publikum im ausverkauften Haus auf amüsante und charmante Weise näher. Dabei verwiesen sie mehrmals auf Stars, die in den 1990er-Jahren in Nachbarschaft auf dem damaligen Festivalgelände in Wildenrath aufgetreten waren. So etwa die Band Deep Purple, deren Megahit „Smoke on the Water“ rockig erklang. Rhythmisch mitreißend ließ das Orchester in dieser „Rock Selection“ auch „Time is Tight“ von Booker T. sowie die bekannte Filmmelodie „What a Feeling“ aus Flashdance hören. Ebenso hatte sich Sänger Joe Cocker in Wildenrath die Ehre gegeben – die Effelder interpretierten im „Eighties Flashback“ seinen Titel „Up where we belong“. Darüber hinaus hat der vielfach ausgezeichnete Kinofilm „Bohemian Rhapsody“ über die Band Queen Furore gemacht. Die Instrumentalisten intonierten die unterschiedlichen Charaktere des gleichnamigen Megahits treffend, ein Saxofon-Solo erhielt Zwischenapplaus, und an einigen Stellen klatschten die Zuhörer mit.