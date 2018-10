Wassenberg: Lebkuchen vom Baum

Walter Bienen führte die Kinder mit ihren Eltern bei einem halbstündigen Spaziergang an zahlreiche verschiedene Baumarten vorbei - bis er schließlich zum sog. Lebkuchenbaum gelang, wo er gemeinsam mit Agnes Basten (ebenfalls vom Heimatverein) den Baum für die Kinder erntete. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Lebkuchen wächst in Wassenberg auf den Bäumen. Und jetzt ist Erntezeit. Auf Einladung des Wassenberger Heimatvereins durften am Wochenende rund 50 Mädchen und Jungen im Kindergarten- und Grundschulalter die mit Schokolade überzogene Nascherei in Empfang nehmen.