Landstraße 117 in Wassenberg : Zwei Frauen und ein Junge bei Autounfall verletzt

Wassenberg Bei einem Zusammenstoß zweier Autos an der Kreuzung Rurtalstraße und Landstraße 117 in Wassenberg wurden zwei Frauen und ein 12-jähriger Junge zum Teil schwer verletzt.

Am Mittwochmorgen wurden auf der Landstraße 117 zwei Frauen und ein Junge bei einem Verkehrsunfall verletzt. Der Polizei zufolge war eine 47-jährige Frau aus Wassenberg gegen 7.20 Uhr mit ihrem Hyundai in Begleitung ihres 12-jährigen Sohnes auf der Landstraße 117 in Richtung Wassenberg unterwegs. An der Kreuzung Rurtalstraße prallte sie mit dem Hyundai einer 39-jährigen Wassenbergerin zusammen. Diese fuhr zu diesem Zeitpunkt in entgegengesetzter Richtung auf der Landstraße und war dabei, nach links auf die Rurtalstraße abzu biegen. Durch den Zusammenstoß wurde die 47-Jährige schwer verletzt, auch ihr Sohn zog sich Verletzungen zu. Die 39-Jährige verletzte sich ebenfalls. Alle Beteiligten wurden mit Rettungswagen zum Krankenhaus gebracht. Der Junge sowie die 39-jährige Wassenbergerin konnten nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden, während die 47-Jährige stationär aufgenommen werden musste.