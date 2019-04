Benefizkonzert in Wassenberg : „Kreuzweise“ spielt für „Regenbogen“

Im Forum der Betty-Reis-Gesamtschule gab die Band „Kreuzweise“ ein Benefizkonzert zugunsten des Hospizdienstes „Regenbogen“. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Wassenberg Die christliche Band „Kreuzweise“, die 2010 in Wassenberg entstanden ist, begeisterte beim Konzert rund 400 Zuhörer. Die Einnahmen gehen an den ambulanten Hospizdienst Regenbogen.

Sie baten um Spenden für den ambulanten Hospizdienst Regenbogen, verwöhnten ihre 400 Gäste mit Zwiebelkuchen, Wein und einem rund zweistündigen Benefizkonzert der in Wassenberg gegründeten christlichen Band „Kreuzweise“: Der Lions Club Selfkant hatte das Forum der Betty-Reis-Gesamtschule in einen stilvollen Konzertsaal verwandelt, in den die zahlreichen Gäste über einen roten Teppich auf dem Schulhof gelangten.

Durch den kurzweiligen Abend führte Katja Renner, die Ehefrau des amtierenden Club-Präsidenten Klaus Renner, dem der ambulante Hospizdienst nach eigenen Angaben seit vielen Jahren ganz besonders am Herzen liegt. Der Inhaber der Kleintier-Facharztpraxis am Patersgraben hat – wie es beim Lions Club üblich ist – für ein Jahr die Präsidentschaft übernommen und bringt sich in dieser Zeit mit einer Idee für eine Benefizveranstaltung ein.

Info Ambulanter Hospiz­dienst Regenbogen Ökumenischer Gedanke Der ambulante Hospizdienst Regenbogen, im Jahr 2000 in Wassenberg als Verein gegründet, möchte unter dem Grundgedanken der Ökumene betroffenen Menschen unabhängig von Konfession und Glauben im Bedarfsfall Hilfe zukommen lassen. Leitsätze Der Hospizdienst setzt sich unter anderem dafür ein, dass die Themen Sterben, Tod und Trauer enttabuisiert werden

Mit der Formation „Kreuzweise“, die durch ihre monatlichen Auftritte in der evangelischen Kreuzkirche in Wassenberg bekannt wurde, setzten die Gastgeber des ausverkauften Benefiz-Abends auf musikalische Mitwirkende, die sich bereits seit 2010 einen Namen in der Region und darüber hinaus gemacht haben. Denn die Gruppe um Thorsten Odenthal und Titus Reinmuth, die die gefühlvollen Songs schreiben, ist auch schon auf den Evangelischen Kirchentagen in Hamburg und Stuttgart sowie auf dem Katholikentag in Leipzig vor großem Publikum aufgetreten.

Neben der christlichen Rock- und Popmusik haben sich die Hobbymusiker aus dem Kreisgebiet dem Schreiben von Texten zu Themen wie Freundschaft oder Vertrauen verschrieben, von denen sie bei ihrem Gastspiel in der Betty-Reis-Gesamtschule einige vortrugen. „Vertrauen ist besser“ haben die neun Bandmitglieder, zu denen auch die beiden Sängerinnen Jutta Graab-Ehlig und Silke Kuhn gehören, ihre aktuelle Liedersammlung genannt, die sie als CD an einem Stand verkauften.

Stücke wie „Sei ganz einfach du“, „Wann fängst du endlich an“, „Schlimmstenfalls wird alles gut“ oder auch „Deshalb liebe ich die Dunkelheit“ wurden vom Publikum mit viel Begeisterung aufgenommen. Dabei wechselten sich die beiden Sängerinnen immer wieder ab, auch Thorsten Odenthal, der am Erkelenzer Cusanus-Gymnasium als Musiklehrer tätig ist und die Bigband der Schule leitet, griff zum Mikrofon. „Wir machen unsere eigene Musik mit eigenen Texten und eigener Musik. Das bedeutet uns sehr, sehr viel“, verriet Odenthal.

Zwischen den Stücken aus dem aktuellen Album, darunter „Was uns zusammenhält“, „Feuer ohne Glut“, „Was der Sand erzählt“ und „Exit-Strategie“, präsentierten die „Kreuzweise“-Musiker ihre Texte. Dabei berichteten sie unter anderem von einem 36-Fragen-Katalog zum Thema Freundschaft, der seinerzeit in der New York Times veröffentlicht wurde. Oder vom „Seelenparadies“, dem Comenius-Garten in Berlin-Neukölln, dessen Gründer Henning Vierck sich selbst als „weltlicher Pfarrer“ bezeichnet. Auf dem Areal an der Richardstraße verhilft er schwierigen Jugendlichen zu einem ungewöhnlichen Treffpunkt. Sie schafften unter anderem das beste Abitur der Hauptstadt, wurden später Filialleiter. Mit dem Titelsong ihres neuen Albums, der wie die CD „Vertrauen ist besser“ heißt, verabschiedete sich die Band von ihrem begeisterten Publikum.