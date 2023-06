Museumssammlung erweitert 44. Gemälde von Leo Küppers in Wassenberg eingetroffen

Diesmal will Walter Kurzweg die Zahl 44 in den Mittelpunkt rücken. Denn: Im Leo-Küppers-Haus ist kürzlich das 44. Werk Küppers‘ eingetroffen. Zu sehen ist eine Szenerie, die Kurzweg an den alten Wassenberger Ratskeller erinnert. „Die Frage stellt sich ja immer, welche Motive Leo Küppers aus Wassenberg mitgenommen hat. Dieses Bild erinnert mich eben stark an den Ratskeller“, meint Kurzweg. Das Gemälde, so der Kurator weiter, stamme ursprünglich aus dem Ruhrgebiet, zuletzt habe es sich lange Zeit in Geilenkirchen-Gillrath im Privatbesitz befunden.