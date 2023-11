Feuerwehr Wassenberg Verdiente Feuerwehrleute geehrt

Bei der diesjährigen Ehrung stand jedoch ein Kamerad besonders in der Mitte der Wehrleute. Nachdem der Bürgermeister und der Kreisbrandmeister alle anderen Jubilare nach vorne aufriefen, verlagerten sie die Ehrung nun an den Platz von Gerd Bürsgens, Dienstgrad Oberfeuerwehrmann, aus der Löschgruppe Orsbeck. „Nun kommen wir zu einer ganz besonderen Ehrung“, leitete Bodden feierlich ein und führte aus: „Der Kamerad ist seit mittlerweile 60 Jahren in der Feuerwehr und das verdient nicht nur höchstes Lob, sondern auch größten Respekt.“ Kreisbrandmeister Klaus Bodden ehrte den Jubilar mit einer Sonderauszeichnung des Verbandes der Feuerwehren des Landes NRW in Gold. Bodden scherzte außerdem: „Solange ist so manch einer nicht mit seiner Frau verheiratet, aber du mit der Feuerwehr“, richtete Bodden sein Wort an den Feuerwehrmann, der sich noch immer als Vorsitzendender der Ehrenabteilung Orsbeck engagiert. Mit seiner Volljährigkeit trat der heute 79-Jährige der Orsbecker Löschgruppe bei. Damals gab es noch keine Jugendfeuerwehr. Wo heute um Freiwilliges Ehrenamt gekämpft wird, war es früher üblich, sich in seinem Ort für die Gemeinschaft einzusetzen: „Das war einfach so, dass man in die Feuerwehr eingetreten ist“, sagt Bürsgens. Zeit seines Lebens ist er engagierter Ehrenamtler und besonders die Kameradschaft in der Feuerwehr weiß er bis heute zu schätzen. An die Einsätze in seiner Nachbarschaft kann sich der ehemalige Geschäftsinhaber eines Zweirad- und Rasenmähergeschäftes im Dorf noch erinnern, als wäre es gestern gewesen. Seine 17-jährige Enkelin begleitete Gerd Bürsgens zu seiner Ehrung.