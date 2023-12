Auszeichnung für Wassenberger Weißes Kreuz für Frank Sodermanns und sein Team

Doch so einfach wie gedacht lief die erste Evakuierung Anfang März 2022 nicht ab. Die Wassenberger sahen sich mit immer mehr Herausforderungen konfrontiert. Allerdings sind Herausforderungen das tägliche Geschäft von Frank Sodermanns, wenn er in seinem Wassenberger Unternehmen Fahrzeuge für Menschen mit Behinderungen umbaut und so dafür sorgt, dass sie im Alltag wieder mobil werden. All‘ das, was auf den ersten Blick so schwierig erschien, löste das Team aus Wassenberg. „Sie sind Helden“, merkte Sergij Bolchuk an, „das deutsche Volk hat die Herzen weit geöffnet, um uns Ukrainern zu helfen. In der Zeit des Leides tut eine freundliche Schulter gut.“