Badespaß im Erkelenzer Land Startschuss für die Freibad-Saison

Erkelenzer Land · Nach ein paar warmen Tagen am Stück sehnen sich viele nach einer Erfrischung im kühlen Nass. Wo dies im Erkelenzer Land möglich ist, was der Badespaß kostet und was sonst zu beachten ist.

03.06.2023, 05:10 Uhr

Am ersten sommerlich warmen Freibadtag waren im vergangenen Jahr noch nicht viele Badegäste ins Kapbusch-Freibad nach Brachelen gekommen. Nun steht die neue Saison bevor. Foto: Ruth Klapproth

Die vergangenen Tage haben einen Vorgeschmack gegeben auf das, was der Sommer wahrscheinlich mit sich bringen wird: Sonne satt! Kein Wunder, dass der ein oder andere da auf der Suche nach einer passenden Erfrischung ist. Neben dem Gang zur Eisdiele, wo der Körper zumindest von innen gekühlt werden kann, ist der Besuch im Freibad eine willkommene Alternative.