NRW-Staatspreis für Heike Schirmer aus Wassenberg Ausgezeichnete Schmuckdesignerin

Es ist nicht der erste Preis für Schmuckdesignerin Heike Schirmer. „Aber nach dem Anruf mit der Mitteilung, dass ich mit dem ,NRW-Staatspreis Manufactum für angewandte Kunst und Design im Handwerk‘ in der Kategorie Schmuck ausgezeichnet werde, habe ich geheult“, erzählt Schirmer beim Besuch in ihrem Atelier in Rosenthal. Am 27. Mai nahm sie den Preis in Düsseldorf entgegen.