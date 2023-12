Kooperation unterzeichnet Wassenberg ist Standort eines Familiengrundschulzentrums

Das neue Familiengrundschulzentrum im Kreis Heinsberg an der Gemeinschaftsgrundschule (GGS) Am Burgberg in Wassenberg ist nun offiziell eingeweiht. In konstruktiver Zusammenarbeit aller Beteiligten konnte dieses Projekt, das allen Wassenberger Schülerinnen und Schülern zugutekommen soll, zügig verwirklicht werden.