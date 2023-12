Haushalt des Jahres 2024 Wassenberg will nicht in finanzielle Schieflage geraten

Traditionell in der letzten Sitzung des Rates der Stadt Wassenberg steht der städtische Haushalt im Mittelpunkt des Geschehens. Auch am kommenden Donnerstag wird das so sein. Bislang konnte die Stadt da stets entspannt in die Zukunft blicken, und auch in den Haushaltsreden der Fraktionen ging es zumeist gemäßigt zu.