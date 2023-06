Am Sonntag in Wassenberg Verwöhnen mit Kunst und Garten

Auch im nahe gelegenen Bergfried gibt es verschiedenste Ausstellungen vor historischer Kulisse. In der ersten Etage zeigt Guido Scharfenberg seine Kunst zum Thema „Plastic Ocean“, während Helmut Heutz in der zweiten Etage seine Fotografien mit dem Thema „Andersartig“ ausstellt. In der dritten Etage des Bergfrieds bietet die Wassenberger Bücherkiste Lesungen in Kombination mit Musik an. Ulla Kurzweg liest orientalische Geschichten aus 1001 Nacht und Ali Kazemi Lari spielt dazu passende Musik auf einer persischen Laute.