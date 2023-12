Zur Fußball-EM Wie Wassenberg Public Viewing ermöglichen könnte

Was waren das Bilder bei der Fußball-WM 2006 in Deutschland: Vom Sommermärchen war die Rede, das ganze Land war im Fußball-Rausch, „Rudelgucken“ sorgte für unfassbare Effekte. Im kommenden Jahr steht in Deutschland die Europameisterschaft auf dem Plan, allerdings sind die Vorzeichen diesmal andere, denn die deutsche Nationalelf hechelt den Erwartungen meilenweit hinterher.