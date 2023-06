Kunst- und Kulturtag in Wassenberg Wie Kunst über Müllvermeidung aufklärt

Die Ausstellung zum Thema „Plastic Ocean“ von Guido Scharfenberg fand ebenfalls Einzug in die alten Gemäuer. Er war zum ersten Mal in Wassenberg dabei und brachte seine Kunst mit, die er aus Plastikmüll aus den Weltmeeren konzipierte. Besondere Aufmerksamkeit der Besucherinnen und Besucher erweckte der kleine Reisetrolley, den Scharfenberg mit Plastikmüll beklebte und in der Mitte des Raumes platzierte. Ein Mädchen betrachtete ihn neugierig und beginnt direkt aufzuzählen, welchen Müll es an dem Reisestück wiedererkennt. „Ich bin seit 2009 mit Plastic Ocean unterwegs. Auch international“, so der gelernte Industriedesigner. Er versucht die Menschen anhand seiner Kunst über ihren Müllverbrauch zu sensibilisieren, denn die Plastikmüllverschmutzung in den Meeren läge nicht am Kunststoff, sondern an dem Umgang damit, erklärte er. Der Künstler befasste sich wissenschaftlich mit der Problematik und hatte Interesse an Projekten und der Arbeit mit Schulklassen. Er sammelte die künstlerisch verarbeiteten Plastikteile auf seinen eigenen Reisen. Einige Teile davon sind bereits zwischen 50 und 60 Jahre alt.