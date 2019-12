Schwalmtal : Waldnieler Weihnachtsmarkt mit rund 20 Buden

Am Samstag, 7. Dezember, beginnt der Waldnieler Weihnachtsmarkt. Der Nikolaus kommt am Sonntag gegen 16 Uhr vorbei. Foto: Knappe, Jörg (jkn)

Schwalmtal Alle Jahre wieder am zweiten Adventswochenende öffnet der Waldnieler Weihnachtsmarkt für Besucher. Am Samstagnachmittag, 7. Dezember, um 15 Uhr ist Beginn. Vereine und Institutionen aus Waldniel zeigen an rund 20 Buden Deko-Ideen, Handarbeiten, Kunsthandwerk und Strickwaren.

Ein historisches Kinderkarussell steht für die jüngsten Besucher parat, an großen Buden können sich die Gäste vom Stöbern und Bummeln bei Glühwein, Punsch und Kakao erholen. Zu essen gibt’s natürlich auch etwas.

Gleich zweimal kann am Samstag der Kirchturm von St. Michael bestiegen werden. Die erste Führung beginnt um 15 Uhr, die zweite um 15.45 Uhr. Um 15.30 Uhr bietet der Nachtwächter eine Führung an. Ab 19.30 Uhr spielt das Band Acoustic Delite Trio auf der Bühne. Und im Anschluss wird eine „Apré WM“-Party im Schützenheim Ungerath geboten.