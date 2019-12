Viersen : Dienst bei Schützenfesten und Martinszügen

Viersen Ehrenamtler wie Thorsten Möller oder Alissa Schouren machen beim Deutschen Roten Kreuz Viersen Dienst, wenn andere feiern.

Thorsten Möller hat sich einen Job ausgesucht, der ihm einiges abverlangt. „Man steht da schon richtig unter Strom“, sagt er. Der 32-jährige Viersener arbeitet als Notfallsanitäter im Schichtdienst im Chempark Dormagen. In jeder Schicht muss er damit rechnen, dass er zu Schwerverletzten gerufen wird, dass er schnell medizinische Hilfe leisten und womöglich Leben retten muss. Da wäre es doch wohl völlig verständlich, wenn Möller in seiner Freizeit einem Hobby nachgeht, das ohne oder zumindest mit weit weniger Strom auskommt. Briefmarken sammeln, zum Beispiel. Oder Wandern.

Stattdessen arbeitet er auch in seiner Freizeit im Schichtdienst, muss darauf vorbereitet sein, dass er auf Verletzte trifft, muss in Gefahrensituationen ausrücken – alles ehrenamtlich. Seit zehn Jahren leitet Möller mittlerweile die Bereitschafts-Abteilung des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) der Ortsgruppe Viersen, und so stressig es auch mal sein kann: „Für mich ist das ein Ausgleich zur Arbeit, mir macht das Spaß“, betont er.

Ortsverein Das DRK in Viersen hat rund 60 Mitglieder, die sich in der Bereitschaft, im JRK, im Blutspendedienst und im sozialen Bereich engagieren.

Rund 60 Mitglieder hat das DRK in Viersen, 20 davon – im Alter von 18 bis 66 Jahre – gehören der Bereitschafts-Abteilung an. Die Bereitschaft kommt zum Einsatz, wenn Schützenfeste oder Karnevalszüge sind, bei Martinszügen, Sportfesten, großen Partys. „Das DRK sorgt für medizinische Sicherheit“, erläutert Möller, der während seiner Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger auf die Arbeit des DRK aufmerksam geworden war. Katastrophenschutz gehört ebenfalls zum Aufgabengebiet der DRKler: Wenn mal wieder in Viersen ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft werden muss, bei Großbränden oder Wetterereignissen wie dem Tornado in Boisheim rücken die Ehrenamtler aus. Dann unterstützen sie ebenso wie andere Hilfsdienste die Feuerwehr. „Wir teilen uns das Blaulicht“, sagt Möller.