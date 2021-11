Tipps für Hilden und Haan : Gans ganz lecker

Foto: dpa/Philipp Schulze

Hilden/Haan Um Sankt Martin herum läuten viele Gastronomen die Gänse-Saison ein. Wir geben Tipps, welche Restaurants die klassische Gans mit Rotkohl und Kartoffelkloß anbieten – und das auch zum Mitnehmen.

Spätestens zu St. Martin haben zahlreiche Restaurants wieder den Klassiker auf der Speisekarte. Mal raffiniert, aber meist traditionell: mit Rotkohl, Kartoffelkloß und Marzipanapfel – auch wenn Gänseliebhaber bei frischen Freiluftgänsen in diesem Jahr wegen der Gänseknappheit meist ein wenig tiefer in die Tasche greifen müssen. Gründe dafür sind die gestiegenen Futterkosten und die Vogelgrippe im Frühjahr.

„Zum Teil war es schwer, Gänseküken zur Aufzucht zur bekommen“, berichtet der Hildener Bauer Markus Hanten. Er habe Glück gehabt und konnte in diesem Jahr 29 Gänse aufziehen, fünf sind bereits verkauft. Der Preis pro Kilo für eine Freiluftgans vom Bauernhof liegt bei 17,90 Euro. „Die kleinsten Gänse sind etwa vier Kilo, die schwersten sechs“, berichtet Hanten. Der Bauer verkauft seine Gänse auf Vorbestellung Tel: 02103/61907 per Email info@bauer-hanten.de oder direkt im Hofladen, Beckersheide 16a, in Hilden.

Pungshaus Als gute Adresse für den Gänse-Schmaus empfiehlt sich das Pungshaus, Grünstraße 22, in Hilden. Michael Wolf bietet mehrere Gänseschlemmereien als Vorspeise oder Hauptgericht wie die geräucherte Gänsebrust mit Ackersalat und Kürbisvinagrette (16,50 Euro), Wildkräutersalat mit gebratener Gänseleber und Balsamicosauce (16,50 Euro), Sauerkrautcremesuppe mit Gänsefleisch (8,50 Euro) die Portion deutsche Gans mit Cassis-Rotkraut mit Calvados-Maronen und Pflaumenknödel serviert (35,50 Euro), dazu ein Dessert – Bratapfel-Eisparfait mit Apfelkompott (9 Euro). Die ganze Gans gibt es nur außer Haus (140 Euro) auf Vorbestellung, Tel. 02103 61372.

Haus Fabry Mario Bustruc und seine Frau Ivona vom „Haus Fabry“, Hulsenstraße 90, in Hilden, wollen ab diesem Wochenende auch Gänseessen anbieten. „Der Markt ist jedoch wie leergefegt“, berichtet Mario Bustruc. Daher steht im Restaurant meist nur Gänsebrust mit Kartoffelklößen und Marzipanapfel für 25,90 Euro auf der Karte. „Alle Gastronomen haben Probleme beim Einkauf. Daher haben wir den Preis leicht erhöht“, erklärt Bustruc. Telefon: 02103 258670.

Heidehof In der Hildener Gaststätte am Erikaweg 54 wird an diesen elf Terminen im November Gänseessen angeboten: Mittwoch, 10. November (ab 17 Uhr), Freitag, 12. November (ab 17 Uhr), Samstag, 13. November (ab 17 Uhr), Sonntag, 14. November ( 12 bis 14.30 Uhr), Dienstag, 16. November (ab 17 Uhr), Mittwoch, 17. November (ab 17 Uhr), Freitag, 19. November (ab 17 Uhr), Sonntag, 21. November (12 bis 14.30 Uhr), Dienstag, 23. November (ab 17 Uhr), Mittwoch, 24. November (ab 17 Uhr) sowie Sonntag, 28. November (12 bis 14.30 Uhr). Um Reservierung und Vorbestellung drei Tage im Voraus wird gebeten, Tel. 02103-8649. Auf den Tisch kommen Gänsebrust (24,90 Euro) oder – keule (22,90 Euro) mit Rotkohl, Knödeln und Bratapfel. „Bei uns gibt es nur Tellergerichte, keine ganze Gans“, erklärt Michael Woitke.

Hotel-Restaurant im Park Seit Anfang des Monats heißt es im Haaner Restaurant,Nordstraße 26-28, „Gans schön lecker und auch ein bisschen (w)wild“. Gänsekeule oder -brust von der Hafermastgans gibt es als einzelnes Essen für 24,90 Euro mit Apfelrotkohl oder Speckrosenkohl, Kartoffelklößen, Schmorapfel und Gänsesauce. Auch die Variante Grünkohl bürgerlich mit Gänsekeule und Gänsesauce für 21,90 Euro ist erhältlich. Um Vorbestellung wird gebeten, Tel. 02129 9140.

Gut Hahn Im Landgasthof an der Rheinischen Straße 13 bis 15 in Haan werden aus einer Gans von 4,6 Kilo vier Portionen gemacht. Für ein Tellergericht mit Rotkohl, Kartoffelklößen, Marzipanapfel und Gänsesauce zahlt der Gast dann 32,90 Euro. Bis zum 26. Dezember ist die ganze Gans außer Haus ein zusätzlicher Service, natürlich mit Rotkohl, Kartoffelklößen, Marzipanapfel und Gänsesauce kostet sie bei eigener Abholung 99 Euro, Tel. 02129 34008.

Genuss- und Eventwerkstatt by Freie Köche aus Haan liefert von Mittwoch, 10. November, bis einschließlich Samstag, 18. Dezember, ausschließlich auf Vorbestellung ihre Gänseboxen im gesamten Kreis Mettmann und im Großraum Wuppertal frei Haus zum Preis von 29,50 Euro pro Person, Mindestbestellung ab zwei Portionen. Liefertage sind jeweils Mittwoch und Samstag. In den Boxen enthalten: eine Gänsebrust oder Gänsekeule, zwei Kartoffelknödel mit Bröselbutter, Apfelrotkohl, ein Bratapfel, karamellisierte Maronen, Gänsejus, hausgemachte Lebkuchenmousse mit Backpflaumen-Kompott im Weckglas sowie eine saisonale Überraschung. „Alle unsere Produkte werden frisch zubereitet und portionsweise vakuumiert bei Euch angeliefert, eine Zubereitungsempfehlung liegt jeder Gänsebox bei“, teilt Stephan Kleeb mit. www.freiekoechedeutschland.com/store/

Fritz Essensart In den vergangenen Jahren galt das Haaner Restaurant immer als gute Adresse für den Gänseschmaus. In diesem Jahr verzichtet das Fritz Essensart jedoch aufs Gänseessen. Grund dafür sind die gestiegenen Preise für die Freilandgänse in diesem Jahr. „Wir könnten unseren Gästen das Tellergericht nicht zu vernünftigen Preisen anbieten“, heißt es.

(isf)