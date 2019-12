Literatur aus Viersen : Hexe Lulea erlebt ein Weihnachtsabenteuer

Dülken Die Dülkenerin Felizitas Montforts hat den vierten Band über ihre magische Hauptfigur veröffentlicht. Weitere Geschichten sind geplant.

Die junge Hexe Lulea hat schon einige Abenteuer erlebt. Sie streifte durch einen Zauberwald, wagte sich in die dunklen Gemäuer der Schule der gestohlenen Magie und stellte sich zuletzt in einem Turm ihrer letzten großen Prüfung: Der Teenager mit Zauberkräften musste die gesamte magische Welt retten. Jetzt hat Autorin Felizitas Montforts aus Dülken die nächste Abenteuergeschichte über ihre Hexe veröffentlicht. In Band 4 begibt sich Lulea nun auf die Suche nach dem Weihnachtsmann.