Darts : In Gladbach gegen die Stars der Darts-Szene antreten

Darts Mehrere Weltklassespieler zeigen am Samstag in der Gaststätte „Denk Mal“ ihr Können.

Am kommenden Samstag steht in der Mönchengladbacher Gaststätte „Denk Mal“ mal wieder hochkarätiger Darts-Sport auf dem Programm. In der Vergangenheit zeigten dort schon Stars wie der amtierende Weltmeister Michael van Gerwen, Raymond van Barneveld und die Dartslegende Phil Taylor ihr Können. Kurz vor der Weltmeisterschaft, die am 13. Dezember beginnt, sind wieder einige der Topspieler der Szene in Mönchengladbach zu Gast und treten ab 18 Uhr bei einer Exhibition an.