Stadt Viersen : Schnellere Baugenehmigungen

Unternehmen sollen in Viersen künftig schneller eine Baugenehmigung und bessere Beratung erhalten. Dafür wird eine zusätzliche Stelle in der Bauaufsicht eingerichtet. Foto: Nadine Fischer

Die Wirtschaftsförderung und die Bauaufsicht bekommen je eine Stelle mehr.

Wenn Viersens neue Wirtschaftsförderin spätestens im März ihr Amt antritt, wird sie mehr Personal zur Verfügung haben als ihr Vorgänger Thomas Küppers. Im Hauptausschuss am Montagabend fand der CDU-Antrag eine knappe Mehrheit, den Fachbereich personell besser auszustatten und eine weitere Stelle bereitzustellen. Dafür stimmten neben der CDU auch die Vertreter von FDP und FürVie. Endgültig entscheidet der Stadtrat in der kommenden Woche. Im Wirtschaftsförderungsausschuss war der Antrag noch abgewiesen worden.

Bürgermeisterin Sabine Anemüller (SPD) hatte vorgeschlagen, statt eine zusätzliche Stelle in der Wirtschaftsförderung die Bauaufsicht zu stärken. „Die zügige Erteilung von Baugenehmigungen ist ein eminent wichtiger Faktor einer effektiven Wirtschaftsförderung“, weiß die Bürgermeisterin. Aber auch, dass in der Vergangenheit in dem Bereich in Viersen einiges im Argen lag. In einer Umfrage der Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein hatten Unternehmen die langen Genehmigungsverfahren in der Stadt Viersen kritisiert.