Fußball-Landesliga : Die Gründe für eine ganz starke Hinrunde

Zur Halbzeit der Saison stehen die VSF Amern überraschend auf dem vierten Landesliga-Tabellenplatz. Trotz Umbruch im Sommer.

Nach der erfolgreichen Vorsaison, die auf Tabellenplatz fünf endete, belegen die VSF Amern zum Abschluss der Hinrunde der aktuellen Spielzeit mit 28 Punkten einen guten vierten Tabellenplatz. Das war nicht zu erwarten, denn Trainer Willi Kehrberg stand mit seinem Team vor einem großen Umbruch. Insgesamt galt es, elf neue Spieler zu integrieren. Nach anfänglichen Startschwierigkeiten, wo noch das eine oder andere Zahnrad nicht ganz ineinander griff, dominiert die Mannschaft nun größtenteils das Geschehen in ihren Spielen. Fünf Gründe, warum es für die Amerner so gut läuft.

1. Das Umfeld stimmt Die Spieler finden sich einfach schnell zurecht. Die Integration fällt den Spielern in einem familiären Umfeld daher besonders leicht. Anpassungsschwierigkeiten hat daher keiner der Neuzugänge, auch wenn sie wir die Japaner oder Iraner Mehrdad Shanzarifar aus anderen Kulturkreisen kommen. Die Amerner und deren Fans erkennen Einsatz an und nehmen jeden herzlich auf. Eine Atmosphäre die einfach passt. Auch wenn sich im Sommer einige Spieler aus Altersgründen aus dem Kader der ersten Mannschaft verabschiedet haben, sind diese Spieler dem Verein treu geblieben und tragen nun in der Reserve weiter das Trikot der Amerner.

3. Die Strukturen stimmen In den vergangenen Jahren hat sich einiges getan, auch unterhalb der ersten Mannschaft. Die Reserve spielt in der Kreisliga A eine gute Rolle. Auch die Drittvertretung darf sich über einen guten vierten Tabellenplatz freuen. Finanziell steht der Verein auf gesunden Füßen und auch sportlich fährt man in ruhigen Fahrwasser. Personell sind von den Verantwortlichen die richtigen Entscheidungen getroffen. Jeder neue Spieler hat das Format, sich in der Landesliga zu etablieren. „Das ist natürlich wichtig. Fehlentscheidungen können wir uns als kleiner Verein nicht erlauben. Hier machen alle Beteiligten einen guten Job“, sagt Amerns Trainer Willi Kehberg, der mit seiner Expertise und seiner Erfahrung auch zum Aufschwung beigetragen hat, seit er 2017 die Mannschaft übernahm.