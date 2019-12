Große Baustelle sorgt für Ärger : Anwohner in End sind verzweifelt

Schwalmtal Kanalbauarbeiten in End dauern länger als angekündigt. Für die Anwohner sind die Grundstücke schwer erreichbar, bei Regen wird die Straße zur Matschpiste, Briefe wurden nicht zugestellt, ein Rettungswagen fuhr im Kreis.

Seit Monaten wird in Schwalmtal End an einem neuen Kanal gearbeitet. Die Bürger wurden in einer Infoveranstaltung im Frühjahr informiert, dass die Straße End durch die Arbeiten lange Zeit nicht benutzbar sein werde. Mittlerweile haben die Anwohner die Nerven blank liegen. „Mit den Einkäufen müssen wir durch den Matsch laufen, wenn wir am Straßenrand des Feldes parken müssen“, berichtet eine Anwohnerin frustriert. „Das kann doch alles nicht sein, wir haben sogar eine Woche keine Post bekommen, da der Postbote nicht zu unserem Haus kam. Da waren Rechnungen und andere wichtige Briefe dabei, die wir einfach nicht erhalten haben“, beklagt sie. Der Hinweis der Post auf den Briefen lautete: „Wegen Versperrung des Weges nicht zustellbar“.