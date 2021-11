Einbrüche in Alpen und Sonsbeck : Einbrecher schlugen am Wochenende mehrfach zu

Alpen/Sonsbeck Sowohl in Alpen als auch in Sonsbeck haben sich Einbrecher am Wochenende unbefugt Zutritt zu mehreren Häusern verschafft. Die Polizei bittet um Mithilfe von Zeugen.

Die Polizei meldet vom Wochenende mehrere Einbrüche in Alpen und Sonsbeck. Unbekannte sind von Samstag, 13.40 Uhr, bis Sonntag, 11 Uhr, in mindestens zwei Häuser an der Dickstraße in Veen eingedrungen. Wie die Polizei berichtet, haben die Einbrecher unter anderem Geld erbeutet. In der Zeit vom 3. bis 7. November, so die Polizei weiter, hätten sich Langfinger Zutritt zu einem Haus an der Gester Straße in Menzelen-Ost verschafft. Was die Täter dort erbeutet haben, sei noch unklar. An der Straße Zur Licht in Sonsbeck haben Einbrecher zwischen Freitag, 15 Uhr, und Samstag, 9.15 Uhr, ein Fenster eines Einfamilienhauses eingeschlagen und anschließend Hab und Gut durchwühlt. Zur Beute kann die Kripo noch keine Aussagen machen. Die Ermittlungen laufen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Xanten, Tel. 02801 71420, zu melden.