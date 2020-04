Corona im Kreis Viersen : Verlangsamung geglückt, aber viele Tote

Im Kreis Viersen ist es in den vergangenen Wochen gelungen, die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus zu verlangsamen. Die Fallzahlen verdoppeln sich derzeit alle 17 Tage. Aber die Todesrate liegt über dem NRW-Schnitt.

An diesem Mittwoch will Bundeskanzlerin Angela Merkel in einer Telefonkonferenz über die Lockerung der Corona-Beschränkungen beraten. Experten wie der Direktor des Instituts für Medizinmanagement und Gesundheitswissenschaften in Bayreuth, Eckhard Nagel, empfehlen eine Beachtung der regionalen Gegebenheiten. Wie stellt sich die Lage im Kreis Viersen dar?