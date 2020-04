Sammelaktion in Viersen : Viersens Fußballer sind jetzt Sticker-Stars zum Einkleben

Sammelaktion in Viersen

Viersen Blau-Weiß Concordia hat ein eigenes Sammelalbum.

Ein Päckchen Sticker kostet 90 Cent, das dazu passende Heft zum Einkleben vier Euro: Bei Edeka Zielke an der Lütticher Straße werden derzeit ganz spezielle Sammlerstücke des Vereins Blau-Weiß Concordia Viersen verkauft. Denn statt international bekannter Fußballer sind auf den Stickern Spieler, Trainer und weitere Mitglieder des Viersener Sportvereins abgebildet. Die Nachfrage ist groß: „Trotz – oder vielleicht gerade wegen – der Corona-Krise wurden bereits innerhalb von circa zwei Wochen 8000 Stickerpakete mit je fünf Stickern verkauft“, sagt der zweite Vorsitzende des Vereins, Andreas Harmes. „Es wurden bereits 4000 Pakete nachgedruckt. Von 400 Sammelalben wurden bereits circa 300 Stück verkauft.“

Insgesamt 308 Sticker-Motive gibt es, die Spieler, Trainer und anderen Mitglieder seien dafür eigens fotografiert worden, erzählt Harmes. Das Berliner Unternehmen Stickerstars hat das Projekt realisiert. Zum Verkaufsstart vor zwei Wochen sei eigentlich „ein großes Event“ geplant gewesen, das habe dann wegen der Corona-Krise ausfallen müssen, sagt Harmes. Zwar können sich die Fußballer jetzt nicht in Gruppen treffen, um Sammelkarten miteinander zu tauschen und so ihre Alben möglichst schnell zu komplettieren. Doch getauscht werde trotzdem, zum Beispiel bei Facebook. „Bei den Kindern, aber auch den Senioren-Fußballern hat diese Aktion zu einer unglaublichen Euphorie geführt, so wurden WhatsApp-Gruppen gegründet und es wurde gegenseitig veröffentlicht, wer wen im Paket hatte“, ergänzt er.