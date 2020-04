Corona-Krise in Radevormwald : 16 Personen in der Stadt sind mit dem Virus infiziert

Radevormwald Wie die Kreisverwaltung am Dienstag mitteilte, ist eine 83 Jahre alte Frau aus Reichshof, die positiv auf das Coronavirus getestet worden war, gestorben. Sie befand sich zuletzt in einer Reha-Einrichtung außerhalb des Kreisgebietes, wo sie sich nach ersten Erkenntnissen mit dem Virus infiziert hat.

(s-g) Die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Personen in Radevormwald ist vom Oberbergischen Kreis am Dienstag auf 16 beziffert worden. Derzeit ist Hückeswagen mit 27 Personen die Kommune mit den meisten Fällen.

Wie die Kreisverwaltung am Dienstag mitteilte, ist eine 83 Jahre alte Frau aus Reichshof, die positiv auf das Coronavirus getestet worden war, gestorben. Sie befand sich zuletzt in einer Reha-Einrichtung außerhalb des Kreisgebietes, wo sie sich nach ersten Erkenntnissen mit dem Virus infiziert hat. Landrat Jochen Hagt spricht den Angehörigen sein tiefes Mitgefühl aus. Insgesamt sind damit im Oberbergischen Kreis zehn Personen an den Folgen des Coronavirus gestorben.

Seit Beginn der Pandemie wurden im Oberbergischen Kreis 387 bestätigte Fälle verzeichnet. Aktuell sind noch 143 Personen positiv getestet. 234 Personen sind bereits gesund aus der angeordneten Quarantäne entlassen worden. Der Großteil der aktuell positiv getesteten Menschen befindet sich in häuslicher Quarantäne. 14 Personen befinden sich aktuell in stationärer Behandlung. Davon werden sechs Personen beatmet.

In den benachbarten Kreisen sind inzwischen viele Infizierte genesen. Aus Halver (Märkischer Kreis) werden aktuell zwölf Infizierte und 19 Kontaktpersonen gemeldet. Im Helios-Krankenhaus in Schwelm, der Kreisstadt des Ennepe-Ruhr-Kreises, ist am Ostermontag ein 90-Jähriger Mann aus Ennepetal an den Folgen der Infektion gestorben. In Schwelm sind derzeit 18 Personen als infiziert gemeldet, zwölf gelten als Verdachtsfälle. In Ennepetal wurden aktuell fünf Menschen positiv getestet, dort gibt es zehn Verdachtsfälle. Vier Coronafälle und sieben Verdachtsfälle sind aus Breckerfeld gemeldet worden.