Kreis Viersen : Polizei warnt vor Betrugs-E-Mail mit Corona-Bezug

Kreis Viersen Die Kreispolizei warnt vor betrügerischen E-Mails, die ihre Empfänger mit einem Corona-Bezug übers Ohr hauen wollen: Es melde sich mit warmen Worten die Witwe eines angeblich an Covid-19 Verstorbenen aus Schottland.

Die Kreispolizei warnt vor betrügerischen E-Mails, die ihre Empfänger mit einem Corona-Bezug übers Ohr hauen wollen. „Es meldet sich mit warmen Worten die Witwe eines angeblich an Covid-19 Verstorbenen aus Schottland. Sie gibt sich als Erbin eines Millionenbetrags aus und erklärt, dass sie selbst wegen einer Krebserkrankung nicht mehr lange zu leben habe“, erklärte ein Polizeisprecher.

Der Adressat der E-Mail sei von ihr ausgewählt worden, den auf der Bank befindlichen Millionenbetrag zu erhalten. 40 Prozent des Geldes dürfe er selbst verwenden, 60 Prozent solle er an wohltätige Verbände, besonders Waisenhäuser, spenden. Wenn man ihr per Antwort versichern werde, das Geld in dieser Form zu verwenden, würde sie alle erforderlichen Formalitäten und Bank-Vollmachten zusenden.