Corona im Kreis Viersen : Achter Todesfall in Pflegeheim

Niederkrüchten Im Elmpter Pflegeheim ist die Zahl der Todesfälle am Dienstag auf acht gestiegen. Eine positiv auf Sars-CoV-2 getestete 92-jährige Bewohnerin ist dort gestorben. Das teilte eine Sprecherin des Kreises Viersen am Dienstagabend mit.

Damit steigt kreisweit die Zahl der „Corona-Toten“ auf 19. In der Einrichtung mit 95 Plätzen sind 30 Bewohner positiv getestet. Zudem sind fünf Mitarbeiter mit dem neuartigen Coronavirus infiziert, sechs befinden sich in häuslicher Isolation.Am Dienstagabend waren im Kreis 496 Einwohner als infiziert registriert, fünf mehr als am Vortag. 152 gelten als genesen, 16 mehr als am Montag. 419 Menschen befinden sich derzeit in häuslicher Quarantäne, drei weniger als am Vortag. 24 an Covid-19 Erkrankte müssen stationär im Krankenhaus behandelt werden. In Brüggen gibt es 15 Infizierte (drei genesen), in Nettetal 37 (22 genesen, einer gestorben), in Niederkrüchten 87 (13 genesen, acht gestorben), in Schwalmtal 16 (vier genesen, einer gestorben) und in Viersen 83 (22 genesen, drei gestorben).