Einbruch in Viersen : Dieb wird gleich zwei Mal erwischt

Kreis Viersen Polizisten nahmen den Täter in Viersen fest, nachdem er in einen Laden eingebrochen war. Zuvor hatten sie ihn in Grefrath gefasst, wo er einen Zigarettenautomat aufbrechen wollte.

Ein Anwohner hat am Ostermontag gegen 23.30 Uhr einen Mann dabei beobachtet, wie dieser die Tür eines Lebensmittelgeschäfts an der Petersstraße in Viersen einschlug und in den Verkaufsraum einstieg. Der Zeuge alarmierte die Polizei, die den Täter, einen polizeibekannten 23-Jährigen ohne festen Wohnsitz, noch im Verkaufsraum festnahm. Neben einigen zig Euro Bargeld aus der Kasse hatte er einige Lebensmittel bei sich, wie die Polizei mitteilt. Der 23-Jährige war erst kurz zuvor aus dem Polizeigewahrsam in Viersen entlassen worden. Dorthin war er am Ostermontag gegen 20.30 Uhr aus Grefrath gebracht worden – in Grefrath hatte er versucht, einen Zigarettenautomaten aufzubrechen und war dabei ebenfalls beobachtet worden. Nachdem er aus dem Polizeigewahrsam entlassen war, hatte er sich offenbar schnell eine weitere mögliche Einnahmequelle gesucht, die er in dem Lebensmittelmarkt an der Petersstraße in Viersen zu finden glaubte. Der Beschuldigte gestand die Vorwürfe, machte aber zu seinem Aufenthaltsort im Kreis Viersen keine Angaben. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.