Verfahren im Rhein-Kreis Neuss : Kreis will Corona-Test für jeden mit Atemwegsinfekt

Der Rhein-Kreis Neuss weitet seine Corona-Tests in den zentralen Abstrich-Stellen in Neuss und Grevenbroich aus. Ab sofort soll dort jeder getestet werden können, der Anzeichen eines Atemweginfekts zeigt.

Die Kapazitäten für eine Ausweitung der Tests seien vorhanden – auch, weil die Verdachtsfälle im Kreis zuletzt zurückgingen. Allerdings gibt es mit einem 58 Jahre alten Mann aus Jüchen, der an den Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben ist, im Rhein-Kreis inzwischen das zwölfte Todesopfer. Der Mann litt unter Vorerkrankungen. Das teilt der Rhein-Kreis mit. Aktuell ist kreisweit bei 111 erkrankten Personen eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen. 407 Personen sind wieder von der Infektion genesen. Von den aktuell mit dem Virus infizierten Personen wohnen 40 in Neuss, 19 in Dormagen, 16 in Meerbusch, zwölf in Kaarst, zehn in Grevenbroich, sieben in Jüchen, sechs in Korschenbroich und eine in Rommerskirchen. Insgesamt wurden im Rhein-Kreis somit 530 Infektionen mit dem Coronavirus bestätigt.