Stammzellspender gesucht : Thomas Wilms hofft auf Heilung

Schwalmtal Der Waldnieler (50) leidet seit zwei Jahren an Leukämie. Eine weitere Chemotherapie ist unmöglich. Seine einzige Chance auf Heilung ist eine Stammzellenspende. Seine Schützenbrüder planen eine Typisierungsaktion.

Und so wollen die Schützen helfen: Zum 50-jährigen Bestehen der Gemeinde Schwalmtal ist erstmals für Samstag, 7. März, ein Aktionstag aller zwölf Bruderschaften und Schützenvereine im Gemeindegebiet geplant. „In diesem Rahmen werden wir ab 12 Uhr einen Stand im Pfarrheim St. Michael aufbauen und dort zu einer Registrierung und Typisierung aufrufen“, erläutert Georg Küppers. Für eine Typisierung sei ein Abstrich mit einem Wattestäbchen an der Innenseite der Wange nötig; jeder im Alter zwischen 18 und 55 Jahre könne daran teilnehmen. Die entnommenen Proben werden gekennzeichnet und anschließend zur Uniklinik nach Düsseldorf gebracht. Dort werden sie medizinisch ausgewertet. Die Hoffnung von Thomas Wilms und seinen Unterstützern: Bei dieser Aktion jemanden zu finden, der als lebensrettender Spender für den 50-Jährigen geeignet ist. „Wir wollen nichts unversucht lassen, um unser Mitglied in jeglicher Form zu unterstützen, damit er eine Heilungschance hat“, sagt Georg Küppers. Deshalb hat er einen Brief an die anderen elf Schützenbruderschaften und -vereine in Schwalmtal geschickt und um Teilnahme bei der Typisierung gebeten. „Die Resonanz war positiv. Viele haben bereits versprochen, sich an diesem Tag typisieren zu lassen“ erklärt der Bruderschafts-Vorsitzende. Sein Schreiben ist per E-Mail bereits in zahlreichen Postfächern gelandet und ist vielfach in sozialen Netzwerken wie Facebook geteilt worden.