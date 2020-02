Karneval in Niederkrüchten : Tulpensonntagszug mit rund tausend Teilnehmern

Karneval in Niederkrüchten

Für den Karnevalszug durch Niederkrüchten – hier ein Archivbild – werden am Sonntag rund tausend Teilnehmer erwartet. RP-Archivfoto: Knappe. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Niederkrüchten Beim Tulpensonntagszug sind 25 Fußgruppen dabei, aber vier Wagen weniger als im Vorjahr.

Für Sonntag, 23. Februar, hat der „Verein zur Förderung des Brauchtums Karneval in Niederküchten“ erneut den Karnevalszug organisiert. Er startet um 14.11 Uhr und nimmt den bekannten Weg: dieser führt ab der Begegnungsstätte Oberkrüchtener Weg, über die Mittelstraße bis zum Kreisverkehr, über Hochstraße, Brempter Weg und Brahmsstraße zurück zur Mittelstraße und Lindbruch; er endet an der Begegnungsstätte.

Was Auto- und Motorradfahrer wissen müssen: Ab 13 Uhr sind alle Zufahrten zum Zugweg und zur Mittelstraße als Durchgangsstraße gesperrt; An der Begegnungsstätte kann dann auch nicht mehr geparkt werden.

Der Tulpensonntagszug in Niederkrüchten wird so groß wie selten zuvor: „Wir rechnen mit knapp tausend Zugteilnehmern“, sagt Jan Sevenich, erster Vorsitzender des Fördervereins und zugleich Vorsitzender des Karnevalsvereins „Maak möt“. Dieser feiert jetzt sein 50-jähriges Bestehen. Das Jubiläum wird sich im Zug aber nicht wiederfinden, sagt Sevenich.

Politik in Brüggen

Politik in Brüggen : UBW seit 30 Jahren für Bracht aktiv

Änderungen gebe es aber bei den Wagen: Die Prinzengarde, zu der inzwischen 70 Mitglieder gehören, wird zwei Wagen nutzen. „Sie ist so groß geworden, dass ein Wagen nicht mehr reicht“, sagt Sevenich. Der Prinzenwagen bleibt mangels Prinz oder Prinzenpaar aber in der Halle. „Wir haben niemanden gefunden, der ihn nutzen wollte“, sagt Sevenich. Die Zahl der Fußgruppen ist auf 25 gestiegen. Dagegen wird es weniger Wagen geben. „Wir haben vier Wagen von der Teilnahme ausgeschlossen“, sagt der Vorsitzende. Diese hätten sich 2018 und 2019 „nicht so benommen, wie man sich auf einem Karnevalswagen benehmen sollte“. Ob sie 2021 wieder dabei seien, stehe noch nicht fest.