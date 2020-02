Feiern vor dem Rathaus in Schwalmtal-Waldniel : Michael Pesch gibt den Rathaus-Schlüssel ab

Schwalmtal Um 15.11 Uhr erstürmten die Möhnen das Rathaus in Waldniel. Zuvor legten die Feiernden eine Schweigeminute für die Toten des Terroranschlags von Hanau ein.

Für Altweiber hat Obermöhne Miriam Knüppel die Kleidung ihrer Großmutter Janne aus dem Schrank geholt: Im langen, schwarzen Rock, mit weißer Schürze und Pelzjacke hat sie damals ihre Hochzeit gefeiert. „Für mich ist das kein Kostüm“, sagt sie lächelnd. Der Altweiber-Tag hat Knüppel, seit 20 Jahren Führungskraft der Möhnen, in Dülken begonnen: Dort ist Tochter Romy in der Tanzgarde, die Familie schaute ihr zu. Dann ging es weiter zum Rathaussturm nach Waldniel. Kurz vor 15 Uhr beobachtete Verwaltungschef Michael Pesch (CDU) mit seinen Stellvertretern und Mitarbeitern den lauten Zug der Möhnen zum Waldnieler Rathaus. Im Bürgersaal war alles vorbereitet, anders als im vergangenen Jahr: Ein Eimer mit Getränken erwartete die Möhnen ebenso wie der begehrte Rathausschlüssel: „Ich wollte ihn mir erst um den Hals hängen“, sagte der Bürgermeister. Doch das Teil aus schwarzem Metall sei schlicht zu scher gewesen. Vor der Erstürmung des Rathauses hatte Peschs Stellvertreter Hermann-Josef Güldenberg (CDU) aber um eine Schweigeminute für die Toten des Terroranschlags von Hanau gebeten. Danach stürmten die Möhnen nach lautem Pochen an die Tür und „Michael, Michael!“-Rufen das Rathaus, schnitten Krawatten ab, holten den Rathausschlüssel. Dann wurde getanzt, eine Polonaise schlängelte sich durch den Ratssaal. Die Zwillinge Lara und Mara Schroers verfolgten gebannt das Treiben der schwarz gekleideten Wiver: Die Mädchen hatten sich für ein rosafarbenes, glitzerndes Einhorn-Kostüm entschieden. Ebenso süß war Sarah Akkaya-Foest unterwegs. Sie hatte als Partner-Kostüm für sich und Baby Charlotte eine Popcorn-Verkleidung gewählt. Nicht nur im Rathaus, auch davor auf dem Marktplatz wurde in bunten Kostümen gefeiert.