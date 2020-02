Fußball : Zwei Heimsiege in Nachholspielen

Führungstor: Markus Keppeler trifft in der Szene zum 2:1 des ASV Süchteln gegen den VfR Fischeln. Der Gastgeber gewinnt das Nachholspiel der Landesliga am Mittwochabend letztlich 3:2. Foto: Heiko van der Velden

Fußball Während der 1. FC Mönchengladbach in letzter Minute den Tabellenzweiten Teutonia St. Tönis besiegte, gewann der ASV Süchteln gegen Fischeln. Beide Klubs drehten dabei einen 0:1-Rückstand. Am Samstag muss nun noch Amern ran.

Nach dem Seitenwechsel war es wieder der ASV, der den Ton in der Partie angab. Als Ben Plauk (51.) auf 3:1 erhöhte, schien der Sieger schon fest zu stehen. Dennoch verpasste es Süchteln, alles klar zu machen. Nachdem Niklas Geraets (81.) in der Schlussphase noch einmal für Fischeln verkürzte, wurde es kurzzeitig noch einmal spannend. Doch letztlich blieb es beim völlig verdienten 3:2-Heimerfolg. „Es war heute das erwartet schwere Spiel, dennoch hat die Mannschaft das überragend gemacht“, zeigte sich Trainer Fabian Wiegers zufrieden mit der Leistung seines Teams.

Für den Führungstreffer benötigte St. Tönis dann auch eine Standardsituation. Burhan Sahin traf mit einem Freistoß aus 30 Metern, begünstigt durch den Wind, zum 0:1 (20.). Noch vor der Pause scheiterte Semih Cakir an der Latte. Und Marcel Schulz hatte noch eine gute Kopfball-Chance. Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Intensität hoch. Die Westender mussten sich aber bis in die Schlussphase hinein gedulden, ehe ein Tor gelang. Nach einem Eckball von Leonard Lekaj machte es Schulz besser und erzielte per Kopf das 1:1 (83.). Im Jubel über den Ausgleich sahen die Schiedsrichter eine Tätlichkeit von Samy Forestal, der daraufhin mit der Roten Karte vom Platz gestellt wurde. Trotzdem gelang dem FC in der 90. Minute noch das Siegtor: Oguz Ayan köpfte eine stramme Flanke von Lekaj zum 2:1 ins Tor.