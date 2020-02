Viersen Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Einbruchsversuch in Viersen-Dülken.

Bisher unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Mittwoch, 18, und Donnerstag, 3 Uhr, versucht, in ein Haus an der Holbeinstraße in Viersen-Dülken einzubrechen. Nach Polizeiangaben hebelten die Täter erfolglos an der Eingangstür. Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon 02162 3770.