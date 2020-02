Politik in Brüggen : UBW seit 30 Jahren für Bracht aktiv

Politik in Brüggen

Brüggen UBW-Chef Wolters erklärt, dass es keinen UBW-Bürgermeisterkandidaten gibt.

Was schätzen Sie als ihre größten politischen Erfolge in den vergangenen 30 Jahren ein?

Christian Wolters Seit nunmehr 30 Jahren setzt sich die UBW für die Belange der Brachter ein. Dabei geht es darum, eine positive Entwicklung aller Ortsteile der Gemeinde Brüggen durchzusetzen. Die UBW kann auf einige Erfolge blicken. So ist es immer wieder gelungen, durch eigene Anträge, aber auch durch öffentlichen Druck auf andere politische Kräfte, die Lebensqualität in unserem Heimatort zu verbessern. Ich denke da an die Neugestaltung des Brachter Ortskernes inklusive der neuen Ambientebeleuchtung, die Gestaltung der 900-Jahre-Feier mit einem Festzug durch den Ort oder die Verbesserung der Außendarstellung Brachts durch die Wiederaufnahme des Dorfnamens auf die Autobahnbeschilderung.