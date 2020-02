Karneval in Viersen : Rathaussturm in Alt-Viersen

Viersen Als letztes Rathaus im Westkreis fiel am Montagnachmittag das Stadthaus Viersen in die Hände der Jecken. Die Möhnen hatten den Amtssitz von Bürgermeisterin Sabine Anemüller mit verteidigt.

In Viersen ticken die Möhnen bekanntlich anders. Halten aus Solidarität zur Bürgermeisterin, verbünden sich mit der Stadtspitze gegen Prinzengarde & Co. Mit tollen Folgen! Leonard Bernstein wäre stolz auf die Vierscher gewesen: Wie die rivalisierenden Gangs in der „West Side Story“ traten Prinzengarde und Dreistadtmöhnen musikalisch-tänzerisch gegeneinander an, nachdem ein erster Kanonenschuss aufs Stadthaus noch ziemlich folgenlos verpufft war.