Karneval in Viersen-Dülken : Polizei spricht 50 Platzverweise aus

Der Straßenkarneval in Dülken wurde von starken Polizeikräften begleitet. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Viersen So voll war die Feierzone in der Dülkener Innenstadt wohl noch nie. Bereits früh hatte sich der Alte Markt gut gefüllt. Bis zum Abend wurden 17 Menschen in Gewahrsam genommen.

Viele tausend Menschen haben in Viersen an Altweiber friedlich die Eröffnung des Straßenkarnevals gefeiert. Der abgesperrte Feierbereich in Dülken auf dem Alten Markt war schnell gefüllt. Allerdings auch mit zahlreichen bereits alkoholisierten Jugendlichen. Dort zählte die Polizei bis zum Abend 50 Platzverweise und 17 Ingewahrsamnahmen. Im Vorjahr waren mehr Feiernde in die mobilen Zellen verbracht worden.

Die städtischen Ordnungskräfte in Viersen baten bis 18.30 Uhr 35 Wildpinkler zur Kasse. Preis: mindestens 35 Euro. Die Stadt hatte im vergangenen Jahr erstmals mobile Toiletten aufgestellt, deren Anzahl in diesem Jahr noch einmal von 18 auf 23 erhöht. 16 wurden auf dem Alten Markt aufgebaut.