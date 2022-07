Tumor-Diagnose bei Sébastien Haller : Hodenkrebs ist in den meisten Fällen heilbar

Hodenkrebs ist in den meisten Fällen heilbar

Analyse Düsseldorf Das Karzinom der männlichen Keimdrüse ist eine eher seltene Krankheit jüngerer Männer. Oft wird sie früh erkannt und kann von erfahrenen Urologen auch gut behandelt werden.

Tatsächlich tritt Hodenkrebs häufig bei jüngeren Männern auf (im Durchschnitt mit 38 Jahren) und wird in der Regel früh erkannt, auch bei der Selbstuntersuchung. Erster Hinweis ist in den meisten Fällen eine einseitige schmerzlose Anschwellung oder Verhärtung des Hodens. „Dann beträgt die Heilungsquote nahezu 100 Prozent. Sofern das Karzinom metastasiert ist, sinkt sie auf 70 Prozent“, sagt der Berliner Urologie-Professor Mark Schrader. Epidemiologisch ist Hodenkrebs eine eher seltene Erkrankung; jährlich erkranken etwa 4200 Männer daran. Die Ursachen sind noch weitgehend unbekannt.

Gesichert wird die Diagnose neben dem Tastbefund durch einen Ultraschall, die Analyse von sogenannten Tumormarkern im Blut und schließlich eine feingewebliche Untersuchung. Sollte ein eindeutiger Krebsbefund vorliegen, wird weitere Diagnostik betrieben, etwa per Computertomografie, um mögliche Metastasen im Körper zu entdecken. Diese Tochtergeschwulste waren damals bei Armstrong aufgetreten: Bei ihm hatten sich Metastasen in den Lymphknoten, im Bauchraum, in der Lunge sowie im Gehirn gebildet. Er entschied sich für eine aggressive Chemo und wurde geheilt.