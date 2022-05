Make-up-Award : Viersenerin unter den Top 5

Viersen/Düsseldorf Alice Katzimierski aus Viersen gehörte zu den bundesweit sieben Make-up-Berufseinsteigern, die sich für den European Make-up-Award New Talent im Rahmen der Messe „Beauty Düsseldorf“ an diesem Wochenende qualifiziert hatten.

Beim European Make-up-Award New Talent sind Nachwuchstalente gefordert, ein passendes Make-up zum Thema „The Shining Bride - It’s time to get married” zu kreieren. Nach zwei Jahren coronabedingter Wartezeit konnte der Wettbewerb in dieser Kategorie wieder ausgetragen werden.