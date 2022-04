Alte Lateinschule : Bürgermeisterin begrüßt Kunstgenerator-Stipendiaten

Claudia Wolters (NEW), Stipendiat Jan-Luka Schmitz und Bürgermeisterin Sabine Anemüller vor der Alten Lateinschule (v.l.). Foto: NEW AG

Viersen Jan-Luka Schmitz wird bis Ende Februar 2023 in der Alten Lateinschule gegenüber der Generatorenhalle leben und wirken. Seine Abschlussausstellung ist bereits terminiert.

Viersens Bürgermeisterin Sabine Anemüller (SPD) und Claudia Wolters, Leiterin Vorstandskoordination und Kommunalmanagement bei der NEW, haben den aktuellen Kunstgenerator-Stipendiaten Jan-Luka Schmitz in seiner neuen Wohn- und Arbeitsstätte in der Alten Lateinschule begrüßt. Die Stadt und die NEW loben das Stipendium „Kunstgenerator“ gemeinsam aus.

Schon im September 2021 hatte sich die Kunstgenerator-Jury für Jan-Luka Schmitz als 15. Stipendiaten ausgesprochen. Überzeugt war sie vor allem von seinem souveränen Umgang mit der Farbe, seinem großen technischen Können und den außergewöhnlichen Einfällen, mit denen er einen eigenständigen Weg in der Malerei eingeschlagen habe. Seit Anfang März wohnt und arbeitet Schmitz in der Alten Lateinschule am Dechant-Frenken-Platz.

„Dass wir erneut einem jungen Künstler die Chance geben können, sich ein Jahr bei uns in Viersen seiner Kunst zu widmen und zu entwickeln, freut mich sehr. Der Kunstgenerator bereichert die Kulturlandschaft in Viersen, nicht zuletzt durch die abschließende Ausstellung in der Galerie im Park“, sagte die Bürgermeisterin. „Das Kunstgenerator-Stipendium ist ein Stipendium, das junge Künstlerinnen und Künstler über regionale Grenzen hinaus fördert. Wir möchten ihnen Entfaltungsmöglichkeiten bieten und freuen uns, dass die Kultur in Viersen jedes Jahr aufs Neue bereichert wird“, sagte Wolters.

Schmitz wird bis Ende Februar 2023 gegenüber der Generatorenhalle leben und wirken. Seine Abschlussausstellung ist auch schon terminiert: Er wird vom 22. Januar bis zum 5. März 2023 in der Galerie im Park ausstellen.

(RP)