Engagement in Niederkrüchten : Freude über Spende, aber Aufnahmestopp bei Tafel

NIederkrüchten Die Tafel ist an ihre Kapazitätsgrenze gestoßen. Sie kann keine weiteren Menschen mehr versorgen. Außerdem werden die Lebensmittel knapp.

Die Tafel in Niederküchten zieht die Reissleine: „Zu unserem Bedauern müssen wir ab sofort einen Aufnahme-Stopp für neue Tafelbesucher verhängen“, teilt Ady Grys, Vorsitzender des Tafelvereins, am 27. April mit. „Neben den bereits circa 80 Familien mit circa 200 Menschen, die wir seit längerem versorgen, versorgen wir seit kurzem zusätzlich 50 ukrainische Flüchtlinge wöchentlich mit Lebensmitteln.“ Doch jetzt fehlen Lebensmittelspenden: Die Tafel ist an ihre Kapazitätsgrenze gestoßen. Zudem beliefere die Tafel zwölf Familien und Alleinstehende, weil sie alters- oder krankheitsbedingt nicht zur Tafel kommen können.