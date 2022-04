Betreutes Wohnen in Viersen : Neue Leitung im Belgischen Viertel und Haus Cordes

Betreutes Wohnen in Viersen

Viersen Blumen zum Dienstantritt gab es für Katharina Arachi vom Geschäftsführer der Unternehmensgruppe Seniorenzentrum der Evangelischen Kirchengemeinde Viersen, Martin Stoof.

Als neue Einrichtungsleiterin für den Unternehmensbereich Diakonia Betreutes Wohnen im Belgischen Viertel und Verwaltungsleiterin für das Service-Wohnen Haus Cordes ist Arachi nun für die 73 Seniorenwohnungen des Unternehmensverbundes in Trägerschaft der Evangelischen Gemeinde tätig.

In den vollständig vermieteten Wohneinheiten an den Standorten Krefelderstraße/Brüsseler Allee und Ringstraße leben etwa 90 überwiegend ältere Menschen. „Ich freue mich sehr auf meine neuen Aufgaben und darauf, jetzt erstmal die vielen Mieterinnen und Mieter persönlich kennenzulernen“, so Arachi.