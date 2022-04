Mit 18 Treffern Top-Torjäger der Landesliga : Branimir Galic verlässt Viersen in Richtung St. Tönis

Mit 18 Treffern führt Branimir Galic derzeit die Torschützenliste der Landesliga an. Foto: Heiko van der Velden

Fussball-Landesliga Der 1. FC Viersen hätte Branimir Galic gerne gehalten, doch der Stürmer wechselt zur kommenden Saison zu Teutonia St. Tönis in die Oberliga. Immerhin kann auch der Landesligist einen Neuzugang vermelden – weitere „oberligataugliche“ Verstärkungen sollen folgen.

Von Heiko Van der Velden

Für den 1. FC Viersen ist es ein Rückschlag: Mit Branimir Galic wechselt im Sommer der beste Torschütze des Klubs in die Oberliga zu Teutonia St. Tönis. Für den Tabellenzweiten ist der Abgang des Topstürmers ein herber Verlust, immerhin erzielte Galic mit 18 Toren fast die Hälfte aller Viersener Treffer in dieser Spielzeit. Erst am vergangenen Sonntag zeigte er wieder, wie wertvoll er für die Mannschaft ist: Beim 3:2-Heimerfolg gegen den Tabellenführer MSV Düsseldorf erzielte Galic alle drei Tore der Viersener.

„Der Wechsel von Branimir ist natürlich schade für uns. Es ist schwer, so einen treffsicheren Stürmer zu finden. Er hat das überragend gemacht. Ich kann mich nur bei ihm für die gute Leistung bedanken“, sagt Trainer Kemal Kuc, der ihn gerne in seinem Team behalten hätte.

Am Ende war allerdings nicht nur die sportliche Perspektive in der Oberliga in St. Tönis ausschlaggebend für den Abgang von Galic. Beruflich ergeben sich für ihn und seine Frau durch den Wechsel ebenfalls gute Möglichkeiten. Für den 26-Jährigen war Viersen die erste Station in Deutschland, erst im Sommer hatte er sich dem Verein angeschlossen. Davor spielte er bei NK Uskok in der dritten kroatischen Liga. Ausgebildet wurde er in der Jugend der kroatischen Vereine Hajuk Split und RNK Split.

Die Viersener werden sich nun extern nach einem neuen Stürmer umsehen, der für mindestens 20 Tore pro Saison gut ist. Die Suche wird sicherlich nicht einfach werden, denn auch die anderen Vereine werden ihre Fühler nach solchen Spielern ausstrecken.

Bis zum Saisonende ist Galic aber noch dabei und Viersen wird hoffen, dass ihr Stürmer in bekannter Manier weitere Tore erzielt. Am Donnerstag tritt Galic mit seiner Mannschaft beim SC Reusrath an, die mit 27 Punkten auf Platz neun der Tabelle stehen. Im Hinspiel fegte die Kuc-Elf die Reusrather deutlich mit 5:1 vom Platz. In dem Spiel traf Galic übrigens doppelt. Mit weiteren Toren kann nicht nur er sich die Torjägerkanone am Saisonende sichern, sondern auch den 1. FC Viersen am Ende der Spielzeit eine Spitzenposition in der Tabelle bescheren.

Unter der Woche gab Viersen zudem einen Neuzugang für die kommende Saison bekannt: Niels Blaszczyk, der aktuell noch für den TSV Wachtendonk-Wankum in der Parallelgruppe der Landesliga aufläuft, wechselt an den Hohen Busch. Ausgebildet wurde der 20-jährige Abwehrspieler in der Jugend unter anderem beim 1. FC Mönchengladbach. In der Saison 2021/22 absolvierte er zudem ein Testspiel für den Regionalligisten SV Straelen.