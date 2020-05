Toilettenpapierverkauf : Sanitätshaus spendet an Kinderhaus

Viersen Das Sanitätshaus Lettermann spendete Geld aus einem Toilettenpapierverkauf an das Kinderhaus Viersen und rundete die Summe auf 800 Euro auf.

Die Mitarbeiter des Viersener Sanitätshauses Lettermann hatten kürzlich die Möglichkeit, Toilettenpapier über die Firma zu beziehen. Die Idee zu der Aktion kam sozusagen durch den „Flurfunk“. Viele Kolleginnen und Kollegen klagten über Probleme beim Toilettenpapierkauf. Also wurde kurzerhand von der Geschäftsleitung eine Palette Toilettenpapier besorgt. Abgegeben wurden maximal drei Pakete pro Mitarbeiter. Der symbolische Preis lag bei einem Euro pro Paket. „Fast alle Mitarbeiter haben mitgemacht und sogar teilweise mehr gegeben als den einen Euro pro Paket“, freut sich Geschäftsführer Ralf Lettermann. Spontan rundete die Geschäftsleitung den Betrag auf volle Hundert auf und verdoppelte zusätzlich auf 800 Euro. Gespendet wurde das Geld nun an das Kinderhaus Viersen. Stellvertretend überreichte Matthias Lettermann den Scheck an Ingrid Quasten, Pflegedienstleitung, und Anke Burka, Einrichtungsleitung des Kinderhauses Viersen. „Wir freuen uns sehr über die Spende, gerade in dieser Zeit“, sagte Ingrid Quasten bei der Übergabe. „Auch im Kinderhaus Viersen leiden wir unter dem Besucherstopp. Da sind solch schöne Abwechslungen sehr willkommen“, ergänzte die Pflegedienstleiterin.