Kostenpflichtiger Inhalt: Vorsorge-Strategie : Deutsche Post testet mehr als 10.000 Mitarbeiter auf Corona

Eine Mitarbeiterin in einem Briefzentrum (Archiv). Foto: dpa/Jan Woitas

Exklusiv Bonn Beschäftigte der Post sind womöglich an Covid-19 erkrankt, ohne es zu wissen. Vorsorglich will der Bonner Konzern sie nun testen lassen. Besonders jüngere Mitarbeiter gelten als Gruppe, die in Augenschein genommen werden soll.