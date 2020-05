Kreis Viersen : Corona: Fallzahlen im Kreis auf niedrigem Niveau

Kreis Viersen Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Einwohner im Kreis Viersen ist den niedrigsten Stand seit zwei Monaten gesunken. Aktuell sind 110 Menschen mit dem Virus nachweislich infiziert.

Fünf Menschen im Kreis Viersen, zwei davon aus Willich, haben sich gegenüber dem Vortrag neu mit dem Coronavirus infiziert. Das teilte die Kreisverwaltung nach Auswertung der aktuellen Testergebnisse am Freitag (Stand: 16 Uhr) mit. Aktuell sind 110 Bürger nachweislich mit dem Virus infiziert. So wenig Infizierte gab es zuletzt im März. In den vergangenen sieben Tagen gab es im Kreis Viersen fünf neue Fälle auf 100.000 Einwohner. Der so genannte Sieben-Tage-Inzidenzwert liegt also bei fünf.